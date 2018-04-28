Крупный пожар локализовали в Хинганском заповеднике в Приамурье

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Крупный пожар в Хинганском заповеднике в Амурской области , который начался еще 21 апреля, локализован на площади 37 тыс. га. Об этом в субботу ТАСС сообщила пресс-секретарь Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности Ирина Васюкова.

"Пожар в Хинганском заповеднике локализован на 37 тыс. га", — сказала Васюкова. Она отметила, что именно этот пожар начался 21 апреля.

По информации старшего помощника прокурора области Валентина Бурсянина, с начала пожароопасного периода на территории Хинганского заповедника произошло пять пожаров. Первые сведения о них появились еще 18 апреля.

Хинганский заповедник находится на юго-востоке Амурской области. Его общая площадь — 97 тыс. га. Накануне в отношении руководства заповедника было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Всего, по данным центра, в 12 районах Амурской области действуют 22 природных пожара. Огонь тушат 1,2 тыс. человек, задействовано 173 единицы техники, в том числе пять самолетов и пять вертолетов. На всей территории Приамурья введен режим чрезвычайной ситуации.