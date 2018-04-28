Ещё
Крупный пожар локализовали в Хинганском заповеднике в Приамурье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупный пожар локализовали в Хинганском заповеднике в Приамурье 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Амурская служба новостей
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Крупный пожар в Хинганском заповеднике в Амурской области, который начался еще 21 апреля, локализован на площади 37 тыс. га. Об этом в субботу ТАСС сообщила пресс-секретарь Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности Ирина Васюкова.
"Пожар в Хинганском заповеднике локализован на 37 тыс. га", — сказала Васюкова. Она отметила, что именно этот пожар начался 21 апреля.
По информации старшего помощника прокурора области Валентина Бурсянина, с начала пожароопасного периода на территории Хинганского заповедника произошло пять пожаров. Первые сведения о них появились еще 18 апреля.
Хинганский заповедник находится на юго-востоке Амурской области. Его общая площадь — 97 тыс. га. Накануне в отношении руководства заповедника было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Всего, по данным центра, в 12 районах Амурской области действуют 22 природных пожара. Огонь тушат 1,2 тыс. человек, задействовано 173 единицы техники, в том числе пять самолетов и пять вертолетов. На всей территории Приамурья введен режим чрезвычайной ситуации.
ТАСС: последние новости
Ученые ДВФУ при поддержке IBM исследуют влияние частиц аэрозоля на климат Свыше 140 несанкционированных свалок убрали в ходе субботника в Карачаево-Черкесии Губернатор Подмосковья обратил внимание глав муниципалитетов на своевременный вывоз мусора
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост146
В США рассказали о «русской ДНК» у F-35100
Майские пенсии доставят по особому графику125
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт52
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»53
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение