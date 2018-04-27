Жители Челябинской области превращают Ильменский заповедник в свалку

Жители Миасса обратились с жалобой в администрацию города. Их пугает состояние Ильменского заповедника в Челябинской области , вблизи которого выбрасывают мусор. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Горожане не в состоянии решить проблему самостоятельно. Недалеко от Ильменского заповедника постоянно выбрасывают мусор. Администрация Миасса пока никаких действий не предпринимает.

Ильменский заповедник насчитывает 30 озер. На территории природного парка обитают около 260 видов млекопитающих, птиц, амфибий и рыб, не считая насекомых, паукообразных и моллюсков.