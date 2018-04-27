Дикие птицы пострадали от загрязнения мазутом в окрестностях столицы Приморья

Пользователи соцсетей с середины апреля стали размещать фотографии с пострадавшими от нефтепродуктов пернатыми и видеоролики с загрязненными берегами. Об этом сообщили «Вести: Приморье».

После публикаций в СМИ, побережье от нефтепродуктов все-таки очистили. Но горожане стали находить испачканных мазутом птиц.

Во владивостокский зоопарк поступили птица гоголь и дикая утка (длинноклювый крохаль), загрязненные нефтепродуктами.

Птиц мы отмыли и выпустили обратно в их родную стихию

— специалисты зоопарка.

Как сообщил «Интерфакс», сотрудники зоопарка предлагают Владивостока жителям при нахождении птиц, испачканных мазутом, приносить их в зоопарк.

По данным Природоохранной прокуратуры, нефтепродукты принесла река, но источник загрязнения пока не выявлен.