Дикие птицы пострадали от загрязнения мазутом в окрестностях столицы Приморья 

Пользователи соцсетей с середины апреля стали размещать фотографии с пострадавшими от нефтепродуктов пернатыми и видеоролики с загрязненными берегами. Об этом сообщили «Вести: Приморье».
После публикаций в СМИ, побережье от нефтепродуктов все-таки очистили. Но горожане стали находить испачканных мазутом птиц.
Во владивостокский зоопарк поступили птица гоголь и дикая утка (длинноклювый крохаль), загрязненные нефтепродуктами.
Птиц мы отмыли и выпустили обратно в их родную стихию
— специалисты зоопарка.
Как сообщил «Интерфакс», сотрудники зоопарка предлагают Владивостока жителям при нахождении птиц, испачканных мазутом, приносить их в зоопарк.
По данным Природоохранной прокуратуры, нефтепродукты принесла река, но источник загрязнения пока не выявлен.
Экологи предложили России создать в Восточной Антарктиде заповедник для пингвинов. В октябре 2018 года международная Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики обсудит возможность создания морской заповедной зоны.