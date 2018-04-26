Дикий медведь «настроил фотоловушку» и прошелся перед ней

Гималайский медведь, обитающий в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском краю , обнаружил спрятанную в лесу камеру, подвинул ее лапой, в результате чего изменил ракурс, а затем прошел перед ней, попав в кадр. Роликом поделилась пресс‐служба заповедника.

Фотоловушки регулярно выставляются сотрудниками заповедника, чтобы запечатлеть диких животных. Специалисты разместили камеру перед перекинутым через овраг бревном, предполагая, что по нему обитатели леса перебираются на другую сторону, и не прогадали.

Бродивший поблизости гималайский медведь обнюхал устройство, после чего попытался потрогать его лапой. В результате прикосновений камера изменила свое положение, захватив более широкий план. После этого зверь вальяжно перешел по «мосту» на противоположную сторону расщелины.