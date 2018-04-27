Воробьев считает мусоросжигательные заводы безопасными для экологии

Глава Подмосковья напомнил, что в 2013 году в регионе функционировало 39 свалок, и заявил, что область планомерно идет к их закрытию. По словам Андрея Воробьева, останется 11 действующих современных комплексов по переработке мусора, первые из которых начнут работу уже в конце текущего года.

"Если сейчас мы захораниваем 90% отходов, то в 2018 году это количество сократится в два раза. Причем среди этих отходов не будет органики. Сегодня именно поэтому мы вынуждены испытывать такую турбулентность, потому что нагрузка на оставшиеся полигоны высокая", — отметил губернатор.

Андрей Воробьев призвал глав Мытищ Воскресенска , Пушкинского и Ногинского районов «внимательно и добросовестно» отнестись к сбору и утилизации мусора. Как рассказал глава области, появится список региональных операторов, в зоне ответственности которых будет судьба мусорных отходов, начиная от подъезда дома и заканчивая полигоном.

Губернатор заметил, что Московская область является пионером подобного комплексного подхода в сфере обращения с отходами в России . «В апреле мы приступаем к строительству мусоросжигательных заводов. Наша задача объяснить и рассказать, почему такие заводы существуют и работают в крупнейших городах Европы. Надо дальше подробно рассказывать, чтобы не было фобий, раздражения у жителей», — пояснил Андрей Воробьев.

Глава региона призвал жителей переходить на раздельный сбор отходов и активно бороться с мусором на территории области. «Очень важен результат, когда в этом участвуют жители. Без раздельного сбора мусора, культуры, все усилия уйдут в песок. Поэтому наша задача установить раздельный сбор мусора во всех городах Московской области. Я очень надеюсь, что наши дети и внуки без труда смогут разделять мусор, а пока нам в нашем зрелом возрасте приходится этому учиться», — сказал губернатор.