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Воробьев считает мусоросжигательные заводы безопасными для экологии
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Воробьев считает мусоросжигательные заводы безопасными для экологии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время итогового апрельского эфира на телеканале «360» подчеркнул, что одна из важных задач в сфере экологии — объяснить каждому жителю региона, что современные мусоросжигательные заводы позволяют перерабатывать мусорные отходы без ущерба для окружающей природы.
Глава Подмосковья напомнил, что в 2013 году в регионе функционировало 39 свалок, и заявил, что область планомерно идет к их закрытию. По словам Андрея Воробьева, останется 11 действующих современных комплексов по переработке мусора, первые из которых начнут работу уже в конце текущего года.
"Если сейчас мы захораниваем 90% отходов, то в 2018 году это количество сократится в два раза. Причем среди этих отходов не будет органики. Сегодня именно поэтому мы вынуждены испытывать такую турбулентность, потому что нагрузка на оставшиеся полигоны высокая", — отметил губернатор.
Андрей Воробьев призвал глав Мытищ, Воскресенска, Пушкинского и Ногинского районов «внимательно и добросовестно» отнестись к сбору и утилизации мусора. Как рассказал глава области, появится список региональных операторов, в зоне ответственности которых будет судьба мусорных отходов, начиная от подъезда дома и заканчивая полигоном.
Губернатор заметил, что Московская область является пионером подобного комплексного подхода в сфере обращения с отходами в России. «В апреле мы приступаем к строительству мусоросжигательных заводов. Наша задача объяснить и рассказать, почему такие заводы существуют и работают в крупнейших городах Европы. Надо дальше подробно рассказывать, чтобы не было фобий, раздражения у жителей», — пояснил Андрей Воробьев.
Глава региона призвал жителей переходить на раздельный сбор отходов и активно бороться с мусором на территории области. «Очень важен результат, когда в этом участвуют жители. Без раздельного сбора мусора, культуры, все усилия уйдут в песок. Поэтому наша задача установить раздельный сбор мусора во всех городах Московской области. Я очень надеюсь, что наши дети и внуки без труда смогут разделять мусор, а пока нам в нашем зрелом возрасте приходится этому учиться», — сказал губернатор.
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