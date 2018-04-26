Строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье начнется в апреле

"Мы в апреле приступаем к строительству четырех мусоросжигательных заводов. Их [заводов] жители побаиваются. Наша задача — подробно рассказать, как это работает, из чего это состоит, и почему такие мусоросжигательные заводы работают в крупнейших городах Европы", — сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания "Ростеха" — «РТ— Инвест» построит в Московской области четыре завода по термическому обеззараживанию мусора в рамках национального проекта «Чистая страна». Правительство России утвердило его в декабре 2016 года.

Первые заводы предполагается воздвигнуть в Воскресенском и Наро-Фоминском районах.

Суммарно четыре завода смогут утилизировать около 2,8 млн тонн мусора в год, что составит чуть менее 30% годового объема Московской агломерации. Все остальные отходы предстоит сортировать и использовать вторично, чтобы постепенно снижать объем вывозимого на подмосковные полигоны мусора.

В столичном регионе образуется порядка 11,8 млн тонн бытовых отходов ежегодно, почти весь этот объем вывозится на мусорные полигоны Подмосковья, которые могут принимать около 4,6 млн тонн отходов в год.