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Строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье начнется в апреле
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Строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье начнется в апреле 

ТАСС 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Строительство первых мусоросжигательных заводов в Московской области начнется до конца апреля, сообщил в четверг в эфире телеканала «Подмосковье 360» губернатор Андрей Воробьев.
"Мы в апреле приступаем к строительству четырех мусоросжигательных заводов. Их [заводов] жители побаиваются. Наша задача — подробно рассказать, как это работает, из чего это состоит, и почему такие мусоросжигательные заводы работают в крупнейших городах Европы", — сказал Воробьев.
Ранее сообщалось, что дочерняя компания "Ростеха" — «РТ— Инвест» построит в Московской области четыре завода по термическому обеззараживанию мусора в рамках национального проекта «Чистая страна». Правительство России утвердило его в декабре 2016 года.
Первые заводы предполагается воздвигнуть в Воскресенском и Наро-Фоминском районах.
Суммарно четыре завода смогут утилизировать около 2,8 млн тонн мусора в год, что составит чуть менее 30% годового объема Московской агломерации. Все остальные отходы предстоит сортировать и использовать вторично, чтобы постепенно снижать объем вывозимого на подмосковные полигоны мусора.
В столичном регионе образуется порядка 11,8 млн тонн бытовых отходов ежегодно, почти весь этот объем вывозится на мусорные полигоны Подмосковья, которые могут принимать около 4,6 млн тонн отходов в год.
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