Воробьев обратил внимание муниципальных глав на своевременную утилизацию мусора

Муниципальным главам в Подмосковье необходимо с большим вниманием отнестись к вопросу сбора и своевременного вывоза мусора, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Я прошу глав муниципалитетов обратить внимание на своевременный вывоз мусора, на плотную подробную работу с министерством экологии, которая позволит своевременно доставить мусор на полигоны. Прозвучали в нашем эфире Ногинский и Пушкинский районы, сегодня проводил селекторную связь с этими муниципалитетами; Воскресенск Мытищи прозвучали. Я прошу глав территорий очень внимательно отнестись к сбору и утилизации мусора», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Он добавил, что жители Московской области проявляют большой интерес к введению новых экостандартов в регионе, а также к срокам перехода на новый метод переработки отходов, которые позволят сократить вдвое объемы захоронения мусора.

«У нас с вами было 39 свалок в 2013 году. Мы планомерно идем к тому, что не останется ни одной свалки, будет только 11 действующих современных комплексов по переработке отходов. Наша задача — региональных и муниципальных властей — очень подробно и в деталях объяснить, что было и что мы открываем в конце 2018 года», — сказал губернатор.