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Шкуры животных и медицинские отходы: за Волгой обнаружили гигантскую свалку
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Шкуры животных и медицинские отходы: за Волгой обнаружили гигантскую свалку 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Огромная свалка раскинулась в Заволжском районе между коттеджным посёлком «Солнечный бор» и деревней Красный бор. Жуткие фотографии выложили в группе «Жесть Ярославля» «ВКонтакте». Свалка казалась такой неправдоподобно большой… Мы выехали на место.
— Вы проедете вперёд метров 500, мимо не проедете, — сказал нам мужчина, бегущий по песчаной дороге, когда мы разыскивали несанкционированную свалку.
Свалка выросла между коттеджным посёлком «Солнечный бор» и деревней Красный бор  Местные жители о ней давно в курсе, говорят, что туда отвозят весь строительный мусор с частных строек.
— Везут самосвалами, регулярно поджигают, — говорят люди.
Свалка занимает больше ста квадратных метров
Напугало жителей то, что на краю свалки появились распотрошённые пакеты с медицинскими масками — вдруг там есть и опасные медицинские отходы? В посёлке неподалёку живет много молодых семей с маленькими детьми.
Масштаб стихийной свалки впечатляет. На первый взгляд кажется, что мусор на поляне занимает больше ста квадратных метров. Здесь и пакет с медицинскими масками и какими-то одноразовыми простынями, и старая мебель, и шкуры животных, но больше всего строительного мусора.
Среди мусора валяются шкуры животных
Мы обратились в департамент охраны окружающей среды и природопользования, где рассказали, что о стихийной свалке не знали, но обязательно проведут проверку.
— Мы выедем на место в ближайшее время, — рассказал заместитель директора департамента — председатель комитета государственного экологического надзора — заместитель главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды Михаил Сорокин.
Местные жители уверяют, что мусор сюда везут самосвалами со строек
Не везёт Заволжскому району. Неделю назад там обнаружили скотомогильник рядом с детским садом и жилыми домами.
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