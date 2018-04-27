ОНФ добился принятия решения о создании зеленого щита вокруг Тулы

С инициативой о формировании зеленого щита выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта, проект был одобрен и представлен комитетом по вопросам собственности и земельным отношениям. Парламентарии поддержали принятие постановления. Согласно ему, площадь лесопаркового защитного пояса составит 2,155 тысячи гектаров.

Лесопарковые зеленые пояса — это зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. На территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов, действует целый ряд ограничений, среди которых — запрет на вырубки, застройку, размещение отходов и объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.