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ОНФ добился принятия решения о создании зеленого щита вокруг Тулы
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ОНФ добился принятия решения о создании зеленого щита вокруг Тулы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С инициативой о формировании зеленого щита выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта, проект был одобрен и представлен комитетом по вопросам собственности и земельным отношениям. Парламентарии поддержали принятие постановления. Согласно ему, площадь лесопаркового защитного пояса составит 2,155 тысячи гектаров.
Лесопарковые зеленые пояса — это зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. На территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов, действует целый ряд ограничений, среди которых — запрет на вырубки, застройку, размещение отходов и объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
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