Регион получил 3,3 млрд на ликвидацию несанкционированных свалок — Никитин

«Сегодня произошло знаковое для Нижегородской области событие: многомесячный труд, длительные обсуждения, которые велись в федеральных министерствах, закончились решением Правительства России. Было принято решение о выделении нашему региону дополнительных средств из резервного фонда Правительства РФ на ликвидацию накопленного ущерба в Дзержинске. План по срокам остается, и сегодня он становится реальными. Хочу отметить, что это произошло в условиях, когда возможности резервного фонда ограничены, спрос на средства огромный, но Правительство РФ понимает важность экологической повестки», — прокомментировал Глеб Никитин.