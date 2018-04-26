Нижегородская область получила 3,3 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ на ликвидацию несанкционированных свалок — схрона промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново». Соответствующее постановление подписано 26 апреля, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«Сегодня произошло знаковое для Нижегородской области событие: многомесячный труд, длительные обсуждения, которые велись в федеральных министерствах, закончились решением Правительства России. Было принято решение о выделении нашему региону дополнительных средств из резервного фонда Правительства РФ на ликвидацию накопленного ущерба в Дзержинске. План по срокам остается, и сегодня он становится реальными. Хочу отметить, что это произошло в условиях, когда возможности резервного фонда ограничены, спрос на средства огромный, но Правительство РФ понимает важность экологической повестки», — прокомментировал Глеб Никитин.
Напомним, что ликвидация экологического ущерба на территории Дзержинска — одна из стратегических задач государства в сфере экологической безопасности. Еще в 2011 году Дмитрий Медведев (на тот момент он занимал пост Президента РФ) обратил особое внимание на уникальные и крупномасшатабные объекты экологического ущерба. Тогда же было поручено ликвидировать их к 2020 году.