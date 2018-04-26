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В Калининграде школьников-малолеток учили обращаться с мусором
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В Калининграде школьников-малолеток учили обращаться с мусором 

Мой Калининград 2 часа назад
Фото: Мой Калининград
В Калининграде региональный союз переработчиков отходов устроил мастер-класс в рамках проекта «Содействие инновационному развитию экологического просвещения в сфере обращения с отходами и экономии ресурсов».
Цель проекта — разработка и применение инновационной просветительской программы по теме обращения с отходами и экономии природных ресурсов для детей младшего и среднего школьного возраста. В мастер-классе приняли участие 29 человек, в том числе педагоги начальной школы — детского сада № 72, гимназии № 32, детских садов №№ 2, 31, 129, а также библиотекари из городов области.
В первый день участники слушали лекции о состоянии и перспективах раздельного сбора отходов в России и Калининградской области. Вниманию аудитории были предложены образцы продуктов переработки отходов, производимых в регионе. Кроме того, участником рассказали об опыте проведения экоуроков для школьников и дошкольников, пополнив «методическую копилку» аудитории интереснейшими примерами, рассказали в городской администрации.
Второй день мастер-класса был посвящен практикуму по созданию экологических настольных игр для детей. Участники изготовили 4 прототипа настольных дидактических игр. Присутствовавшие на практикуме отметили, что технология создания настольных игр совместно с детьми может быть использована на занятиях начиная со старшей дошкольной группы.
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