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Правительство РФ выделило 3,3 миллиарда на ликвидацию дзержинских свалок
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Правительство РФ выделило 3,3 миллиарда на ликвидацию дзержинских свалок 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство России одобрило выделение в 2018 году из резервного фонда 3,3 млрд рублей на ликвидацию трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске — свалки промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново», сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
«Это большие деньги, которые позволят обеспечить финансирование в полном объеме программы по ликвидации набивших оскомину объектов. План по срокам остается, теперь он будет обеспечен финансированием. Это произошло в условиях, когда возможности резервного фонда ограничены, спрос на средства огромный, но правительство осознает всю важность экологической повестки и необходимость решения застарелых вопросов», — подчеркнул врио губернатора.
В пресс-службе губернатора и правительства региона «ФедералПресс» уточнили, что в 2018 году в рамках соглашения между Минприроды России и правительством Нижегородской области региону уже были выделены средства в размере 675 млн рублей, но этот объем недостаточен для проведения мероприятий.
Напомним, что ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии» («ГЭС-Экотехнологии», г. Москва) приступило к работам по ликвидации свалки промотходов «Черная дыра» в Дзержинске осенью 2017 года. Компания, определенная единственным исполнителем работ, разработала сметную документацию, согласно которой общая стоимость ликвидации трех дзержинских свалок превысила 7,2 млрд рублей.
Согласно госконтракту, работы по ликвидации свалки «Черная дыра» должны быть выполнены до апреля 2020 года, полигона ТБО «Игумново» — до середины февраля 2019 года, шламонакопителя «Белое море» — до августа 2018 года.
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