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Фирму в Дмитровском районе оштрафовали на 80 тыс. рублей за сброс грязных стоков
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Фирму в Дмитровском районе оштрафовали на 80 тыс. рублей за сброс грязных стоков 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
ООО «ВИТА-Комфорт», эксплуатирующее очистные сооружения в Дмитровском районе Подмосковья, по результатам проверки привлекли к ответственности за сброс неочищенных стоков, штраф, наложенный на предприятие, составил 80 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Инспекторы эконадзора провели проверку по сигналу жителя деревни Удино Дмитровского района, который сообщил о том, что с объекта сбрасываются неочищенные сточные воды.
«В ходе проверки общество не представило в Минэкологии проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, а также результаты лабораторных исследований стоков. За это общество было оштрафовано на 80 тысяч рублей и получило предписание оформить необходимые документы и организовать экологический контроль», — говорится в сообщении.
В настоящее время предприятие приступило к разработке проекта предельно допустимых выбросов и провело лабораторный анализ образцов сточных вод, который показал, что превышения ПДК загрязняющих веществ в них нет.
Инспекторы проконтролировали исполнение предписания, выданного ООО «ВИТА-Комфорт» по итогам административного расследования. Сейчас очистные сооружения работают в штатном режиме.
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