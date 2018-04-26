Фирму в Дмитровском районе оштрафовали на 80 тыс. рублей за сброс грязных стоков

ООО «ВИТА-Комфорт», эксплуатирующее очистные сооружения в Дмитровском районе Подмосковья , по результатам проверки привлекли к ответственности за сброс неочищенных стоков, штраф, наложенный на предприятие, составил 80 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели проверку по сигналу жителя деревни Удино Дмитровского района, который сообщил о том, что с объекта сбрасываются неочищенные сточные воды.

«В ходе проверки общество не представило в Минэкологии проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, а также результаты лабораторных исследований стоков. За это общество было оштрафовано на 80 тысяч рублей и получило предписание оформить необходимые документы и организовать экологический контроль», — говорится в сообщении.

В настоящее время предприятие приступило к разработке проекта предельно допустимых выбросов и провело лабораторный анализ образцов сточных вод, который показал, что превышения ПДК загрязняющих веществ в них нет.

Инспекторы проконтролировали исполнение предписания, выданного ООО «ВИТА-Комфорт» по итогам административного расследования. Сейчас очистные сооружения работают в штатном режиме.