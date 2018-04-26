На Соколово-Мещерской состоится экологическая экскурсия

В пятницу, 27 апреля, на территории заказника «Долина реки Сходни в Куркино » состоится экологическая экскурсия «Звон Машкинского ручья»

со сбором участников на Соколово-Мещерской улице, д. 31 (входная группа в парк).

— Посетив экскурсию, вы узнаете много нового о флоре и фауне данной территории и, в особенности, о первоцветах, которые можно встретить, шагая по тропинкам парка, сможете в полной мере насладиться прекрасным природным ландшафтом, — пояснили в пресс-службе Мосприроды.

Сбор участников — в 14.00. Возрастная категория 6+. Более подробная информация и запись на экскурсию по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)