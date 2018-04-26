Нижегородской области дают 3 миллиарда рублей на ликвидацию экологического ущерба

Всего в территории накопленного экологического ущерба вокруг Дзержинска вложат 3,3 млрд рублей. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что этому решению предшествовал многомесячный труд и длительные обсуждения в федеральных министерствах.

— Было принято решение о выделении нашему региону дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ на ликвидацию накопленного ущерба в Дзержинске. План по срокам остается, и сегодня он становится реальными, — сказал врио губернатора. — Хочу отметить, что это произошло в условиях, когда возможности резервного фонда ограничены, спрос на средства огромный. Но правительство РФ понимает важность экологической повестки. Я очень рад, что нас услышали в этом вопросе.