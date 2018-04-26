Ещё
Нижегородской области дают 3 миллиарда рублей на ликвидацию экологического ущерба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях

Нижегородской области дают 3 миллиарда рублей на ликвидацию экологического ущерба 

nn.ru 51 минуту назад
Фото: nn.ru
Всего в территории накопленного экологического ущерба вокруг Дзержинска вложат 3,3 млрд рублей. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что этому решению предшествовал многомесячный труд и длительные обсуждения в федеральных министерствах.
— Было принято решение о выделении нашему региону дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ на ликвидацию накопленного ущерба в Дзержинске. План по срокам остается, и сегодня он становится реальными, — сказал врио губернатора. — Хочу отметить, что это произошло в условиях, когда возможности резервного фонда ограничены, спрос на средства огромный. Но правительство РФ понимает важность экологической повестки. Я очень рад, что нас услышали в этом вопросе.
nn.ru: последние новости
Умерла Нина Дорошина — звезда фильма «Любовь и голуби» Певица Натали открыла свои страшные тайны: нерожденные дети, уколы ботокса и многое другое Группа ГАЗ просчитывает последствия санкций
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом285
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»53
Макаревич снова оскорбил россиян1129
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…498
Россия успокоила «запуганных» морпехов США44
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение