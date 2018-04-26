Нижегородская область получит три миллиарда рублей на экологию

Уточняется, что речь идет о свалке промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново», которые расположены в городе-спутнике Нижнего Новгорода — Дзержинске.

"Сегодня произошло знаковое для Нижегородской области событие: многомесячный труд, длительные обсуждения, которые велись в федеральных министерствах, закончились решением правительства России. Было принято решение о выделении нашему региону дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ на ликвидацию накопленного экологического ущерба в Дзержинске. План по срокам остается, и сегодня он становится реальными. Хочу отметить, что это произошло в условиях, когда возможности резервного фонда ограничены, спрос на средства огромный, но правительство РФ понимает важность экологической повестки. Я очень рад, что нас услышали в этом вопросе", — приводит пресс-служба слова врио губернатора Глеба Никитина

В пресс-службе добавили, что ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории Дзержинска — одна из стратегических задач государства в сфере экологической безопасности. В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев поручил ликвидировать их к 2020 году. Ранее сообщалось, что стоимость работ оценивается в 4,1 миллиарда рублей.

"Белое море" — это крупнейший в Европе шламонакопитель, здесь на площади 92 гектара хранится несколько миллионов тонн химических отходов. Полигон «Игумново» также является крупнейшим в Европе, его площадь составляет 111,5 гектара, здесь отсутствует подстилающая гидроизоляция, из-за чего химические стоки многие годы уходили в грунт. «Черная дыра» (небольшое озеро карстового происхождения) в 2011 году была признана самым грязным водоемом на планете — сюда в советские годы сливал свои отходы химические предприятия Дзержинска.

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