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Монголия решила создать завод по брикетированию угля в целях сокращения загрязнения воздуха
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Монголия решила создать завод по брикетированию угля в целях сокращения загрязнения воздуха 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 26 апреля /Синьхуа/ — Правительство Монголии приняло решение создать завод по брикетированию угля в целях сокращения загрязнения воздуха в столице Монголии. Об этом сообщает пресс-служба правительства данной страны в четверг.
"Мы решили ввести запрет на сжигание низкосортного угля в Улан-Баторе, начиная с апреля 2019 года в целях борьбы с загрязнением атмосферного воздуха", — заявил министр энергетики Монголии Цэрэнпилийн Даваасурэн.
"Сейчас нам нужно производить топливные брикеты для замены угля и создать завод по брикетированию угля с мощностью 90 тыс. тонн в год", — добавил он.
На сегодняшний день более 800 тыс. жителей, т.е более половины населения Улан-Батора проживают в юртах. Зимой они жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.
По оценкам специалистов, 80 проц. загрязнения воздуха в Улан-Баторе вызвано сжиганием сырого угля. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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