Монголия решила создать завод по брикетированию угля в целях сокращения загрязнения воздуха

Улан-Батор , 26 апреля / Синьхуа / — Правительство Монголии приняло решение создать завод по брикетированию угля в целях сокращения загрязнения воздуха в столице Монголии. Об этом сообщает пресс-служба правительства данной страны в четверг.

"Мы решили ввести запрет на сжигание низкосортного угля в Улан-Баторе, начиная с апреля 2019 года в целях борьбы с загрязнением атмосферного воздуха", — заявил министр энергетики Монголии Цэрэнпилийн Даваасурэн.

"Сейчас нам нужно производить топливные брикеты для замены угля и создать завод по брикетированию угля с мощностью 90 тыс. тонн в год", — добавил он.

На сегодняшний день более 800 тыс. жителей, т.е более половины населения Улан-Батора проживают в юртах. Зимой они жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

По оценкам специалистов, 80 проц. загрязнения воздуха в Улан-Баторе вызвано сжиганием сырого угля. —0—