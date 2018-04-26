«В Тихом океане существуют целые острова из мусора, которые дрейфуют, образуя преграды перед судами»

«Нахождение пластика, а точнее мельчайших гранул видов соединений пластика во льдах, означает, что в ближайшем будущем ученые будут заниматься его происхождением и последствием его накопления. Думаю, что теоретически, данный пластик можно использовать в промышленности, но методы его изъятия из воды и льдов слишком трудоемкие и затратные. Важнее другое. Накопление пластика во льдах — это только верхушка айсберга назревающей экологической катастрофы. В Тихом океане существуют целые острова из мусора, которые дрейфуют по течениям и сбиваются в кучу, образуя преграды перед судами и наносят ущерб на сотни миллиардов долларов всему человечеству. На экологию плохо влияет все, что не разлагается, что не вписывается в трофическую цепочку. В дальнейшем пластик может примкнуть к этим мусорным островам.

В целом, в России экологическая ситуация не столь критична по сравнению с рядом других стран. Но в самое ближайшее время необходимо провести мероприятия по очистке локальных свалок и, возможно, принять ряд законов о переработке мусора и раздельном сборе. Пластик попал в лед через реки, этот материал легко поддается миграции. Его выкидывают люди, ветром несет до ближайшей мелкой речки, которая впадает в большую, а потом — в море. Если сделают закон о раздельном сборе мусора, то пластик будет отдельно перерабатываться и учет за ним будет вестись должным образом.

В Арктике все довольно хрупко. Скорость восстановления почвы и растительности происходит очень долго. Вспомните, что один сантиметр мха растет примерно 100 лет. Впрочем, влияние человека на экосистемы по сравнению с самой природой ничтожно. Последствия взрыва одного небольшого вулкана влечет экологическое бедствие в сотни и тысячи раз больше».