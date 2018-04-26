Медведь Малыш поблагодарил активистов за проведенный субботник

Десятки жителей района Богородское приняли участие в экологической акции «В гости к мишке».

В экологическом центре «Медвежий угол», который расположен на территории национального парка «Лосиный остров», в субботу, 21 апреля, состоялся экологический субботник.

В мероприятии приняли участие члены клубного объединения «Богородская молодежь» Досугового центра «Богородское», муниципальные депутаты Евгений Шустров, Юлия Муравская, Иван Аристов , а также неравнодушные жители района.

Участники акции справились с нелегкой задачей и привели в порядок берлогу медведя по кличке Малыш.

Напомним, что косолапый в свое время перенес инсульт и нуждается в постоянном внимании со стороны людей. Бывший артист Малыш, снявшийся в ряде известных фильмов, по окончании акции отблагодарил волонтеров, попросив своим звонким ревом, жителей Богородского приходить в гости как можно чаще.