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Медведь Малыш поблагодарил активистов за проведенный субботник
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Медведь Малыш поблагодарил активистов за проведенный субботник 

Официальный сайт управы района Богородское 3 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Десятки жителей района Богородское приняли участие в экологической акции «В гости к мишке».
В экологическом центре «Медвежий угол», который расположен на территории национального парка «Лосиный остров», в субботу, 21 апреля, состоялся экологический субботник.
В мероприятии приняли участие члены клубного объединения «Богородская молодежь» Досугового центра «Богородское», муниципальные депутаты Евгений Шустров, Юлия Муравская, Иван Аристов, а также неравнодушные жители района.
Участники акции справились с нелегкой задачей и привели в порядок берлогу медведя по кличке Малыш.
Напомним, что косолапый в свое время перенес инсульт и нуждается в постоянном внимании со стороны людей. Бывший артист Малыш, снявшийся в ряде известных фильмов, по окончании акции отблагодарил волонтеров, попросив своим звонким ревом, жителей Богородского приходить в гости как можно чаще.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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