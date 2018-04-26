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«Выгребная яма»: остров Боракай закрыт из-за экологических проблем
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«Выгребная яма»: остров Боракай закрыт из-за экологических проблем 

BFM.RU 1 час назад
Остров Боракай с сегодняшнего дня закрыли для туристов из-за экологических проблем. Приехать на него с целью отдыха можно будет лишь через полгода. Это решение президента Филиппин Родриго Дутерте. Он назвал остров «выгребной ямой». Дутерте осудил отели, рестораны и другие предприятия за то, что они спускают сточные воды прямо в море, сообщает «Интерфакс».
На крошечном острове, популярном из-за своих красивых пляжей, море загрязнено сточными водами, а прибрежная территория — мусором и отходами. За полгода местные службы планируют улучшить экологическое состояние Боракая. Предполагается провести работы по очистке пляжей от мусора и водорослей, по модернизации системы канализации, установке механизмов по переработке твердых отходов, поиску и уничтожению нелегальных сооружений, строительству и расширению дорог, а также рационализации транспортной системы.
Работники туриндустрии острова Боракай, среди которых массажисты, парикмахеры, тату-мастера, продавцы из сувенирных магазинов и владельцы прокатных лодок, обратились к властям страны с просьбой оказать им поддержку, поскольку без туристов они «потеряют средства к существованию». Власти приняли решение выделить местным работникам туриндустрии 38,4 млн долларов в качестве помощи после закрытия острова для туристов.
В прошлом году Боракай посетили почти 2 млн гостей, доходы от туризма превысили один млрд долларов. Белые пески его пляжей считаются одними из самых красивых на планете. В 2017 году пользователи портала о туризме TripAdvisor поставили остров на первое место в рейтинге лучших пляжных направлений.
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