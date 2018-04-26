Ртуть, извлеченную из ярославских коммунальных отходов, перерабатывают в Московской области

Ярославской области выстроена эффективная система утилизации ртутьсодержащих отходов. Этой работой занимаются два предприятия: МУП «Городское спецавтохозяйство» и ООО «Фирма „Дельта“. В соответствии с требованиями федерального закона №89 „Об отходах производства и потребления“ их деятельность лицензирована.

Все юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы 1-го класса опасности, заключают договоры на их утилизацию. К таким отходам относятся ртутьсодержащие люминесцентные лампы, ртутные термометры и другие приборы, в которых содержится ртуть.

— Исполнение требований законодательства проверяется в рамках контрольно-надзорных мероприятий, которые проводятся сотрудниками нашего департамента, Росприроднадзора и природоохранной прокуратурой, — рассказала начальник отдела нормирования и разрешительной деятельности областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Антонина Козлова . — За последний год нарушений в данной сфере не зафиксировано. Все юрлица заключают договоры со специализированными организациями. В случае нарушений законодательства согласно статье 8.2 КоАП предусмотрены штрафы в размере до 100 тысяч рублей.

Антонина Козлова пояснила, что у жителей региона согласно законодательству ртутьсодержащие отходы обязаны принимать управляющие компании, которые также имеют договоры с лицензированными организациями. Приемка должна производиться в специальных помещениях, без доступа посторонних лиц, а все собранные отходы — доставляться на предприятия для утилизации в специальных контейнерах.

ООО „Фирма „Дельта“ занимается уничтожением ртутьсодержащих отходов с 1991 года. Работу ведет согласно инструкциям и лицензии. Ежегодно через установку „Экотрон“ проходит около миллиона штук ртутьсодержащих отходов.