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Ртуть, извлеченную из ярославских коммунальных отходов, перерабатывают в Московской области
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Ртуть, извлеченную из ярославских коммунальных отходов, перерабатывают в Московской области 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославской области выстроена эффективная система утилизации ртутьсодержащих отходов. Этой работой занимаются два предприятия: МУП «Городское спецавтохозяйство» и ООО «Фирма „Дельта“. В соответствии с требованиями федерального закона №89 „Об отходах производства и потребления“ их деятельность лицензирована.
Все юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы 1-го класса опасности, заключают договоры на их утилизацию. К таким отходам относятся ртутьсодержащие люминесцентные лампы, ртутные термометры и другие приборы, в которых содержится ртуть.
— Исполнение требований законодательства проверяется в рамках контрольно-надзорных мероприятий, которые проводятся сотрудниками нашего департамента, Росприроднадзора и природоохранной прокуратурой, — рассказала начальник отдела нормирования и разрешительной деятельности областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Антонина Козлова. — За последний год нарушений в данной сфере не зафиксировано. Все юрлица заключают договоры со специализированными организациями. В случае нарушений законодательства согласно статье 8.2 КоАП предусмотрены штрафы в размере до 100 тысяч рублей.
Антонина Козлова пояснила, что у жителей региона согласно законодательству ртутьсодержащие отходы обязаны принимать управляющие компании, которые также имеют договоры с лицензированными организациями. Приемка должна производиться в специальных помещениях, без доступа посторонних лиц, а все собранные отходы — доставляться на предприятия для утилизации в специальных контейнерах.
ООО „Фирма „Дельта“ занимается уничтожением ртутьсодержащих отходов с 1991 года. Работу ведет согласно инструкциям и лицензии. Ежегодно через установку „Экотрон“ проходит около миллиона штук ртутьсодержащих отходов.
— Процесс утилизации люминесцентных ламп многоуровневый, — отметил заместитель директора по экологии ООО „Фирма „Дельта“ Василий Новиков. — Сначала происходит разделение их на составляющие части. Стекло и колпачки относятся к пятому классу отходов, наименее опасному. Стекло отправляется для захоронения на полигон. Колпачки поступают в пункты приема цветного металла и идут в переработку. Люминофор, содержащий ртуть и относящийся к первому, наиболее опасному классу отходов, извлекается и перевозится на специализированное предприятие в Московской области. После процесса восстановления ртуть вновь возвращают в производство.
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