В Балахтинском районе Красноярского края на волю выпустили маралов

25 маралов из питомника выпустили в естественную среду обитания. Животные в течение года находились под присмотром специалистов. Первое время они будут находиться на территории государственного биологического заказника «Бюзинский». Пока молодые маралы не освоятся в естественной среде, за ними будут круглосуточно наблюдать инспекторы и подкармливать их.

«Мероприятия по охране и воспроизводству маралов — неотъемлемая часть процесса восстановления популяции этих животных. Мы наблюдаем положительную динамику, поголовье копытных растет. В дальнейшем мы планируем выпускать в естественную среду по 40 особей», — поделился с краевым порталом руководитель дирекции по особо охраняемым природным территориям Павел Борзых.

Напомним, питомник был образован в 2013 году на базе государственного природного краевого заказника «Бюзинский». Общая площадь вольеров в питомнике составляет более 200 га. Сегодняшний выпуск животных стал уже вторым.