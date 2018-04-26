Эксперт о мониторинге воздуха в Ульяновской области: нужно смотреть на характеристики системы 

25 апреля стало известно, что министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области планирует закупить автоматизированный комплекс экологического мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха. Данная инфрмация была размещена на сайте госзакупок. Как пояснил «ФедералПресс» эколог Асхат Каюмов: «Мероприятия по мониторингу это хорошо, но надо смотреть на качества закупаемой системы».
Начальная (максимальная) цена аукциона по закупке системы мониторинга составляет 17,49 млн рублей. Комплекс будет действовать на Ульяновск, Димитровград, Инзу, Новоспасский и Красный Гуляй. На сегодняшний день в регионе функционирует 12 стационарных постов наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
«Пока ведь неизвестно какую именно систему мониторинга планируется закупить. Поэтому давать оценки хорошая она или плохая, не видя тактико-технических характеристик, это бессмысленное мероприятие. А то, что люди хотят мониторить качество воздуха в любом случае хорошо, потому что система государственного мониторинга крайне слабенькая, или в регионе конкретно — это очень негустая сеть постов», — говорит Асхат Каюмов.
По словам эксперта, не проводя мониторинг «очень трудно проводить работу по мероприятиям». «Понятно, что если мы сами не знаем какие загрязнения присутствуют, то с чем мы будем бороться? Сначала надо понять, что за загрязнения мы имеем, определить их источники, а потом с этими источниками системно ликвидировать», — заключил эколог.
Напомним, жители Заволжского района Ульяновска уже несколько лет сообщают о запахе гари и дыме. Они обращаются в соответствующие структуры. Однако по утверждению специалистов, превышений опасных веществ в воздухе не было до марта 2018 года. Тогда минприроды зафиксировало превышение диоксида серы. Он приводит к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, особенно опасен для людей с хроническими нарушениями органов дыхания, с астмой. После этого было принято решение о закупке системы мониторинга.