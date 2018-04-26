Эксперт о мониторинге воздуха в Ульяновской области: нужно смотреть на характеристики системы

25 апреля стало известно, что министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области планирует закупить автоматизированный комплекс экологического мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха. Данная инфрмация была размещена на сайте госзакупок. Как пояснил «ФедералПресс» эколог Асхат Каюмов : «Мероприятия по мониторингу это хорошо, но надо смотреть на качества закупаемой системы».

Начальная (максимальная) цена аукциона по закупке системы мониторинга составляет 17,49 млн рублей. Комплекс будет действовать на Ульяновск , Димитровград, Инзу, Новоспасский и Красный Гуляй. На сегодняшний день в регионе функционирует 12 стационарных постов наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

«Пока ведь неизвестно какую именно систему мониторинга планируется закупить. Поэтому давать оценки хорошая она или плохая, не видя тактико-технических характеристик, это бессмысленное мероприятие. А то, что люди хотят мониторить качество воздуха в любом случае хорошо, потому что система государственного мониторинга крайне слабенькая, или в регионе конкретно — это очень негустая сеть постов», — говорит Асхат Каюмов.

По словам эксперта, не проводя мониторинг «очень трудно проводить работу по мероприятиям». «Понятно, что если мы сами не знаем какие загрязнения присутствуют, то с чем мы будем бороться? Сначала надо понять, что за загрязнения мы имеем, определить их источники, а потом с этими источниками системно ликвидировать», — заключил эколог.

Напомним, жители Заволжского района Ульяновска уже несколько лет сообщают о запахе гари и дыме. Они обращаются в соответствующие структуры. Однако по утверждению специалистов, превышений опасных веществ в воздухе не было до марта 2018 года. Тогда минприроды зафиксировало превышение диоксида серы. Он приводит к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, особенно опасен для людей с хроническими нарушениями органов дыхания, с астмой. После этого было принято решение о закупке системы мониторинга.