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Мособлдума отменила экологическую экспертизу упразднения региональных ООПТ
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Мособлдума отменила экологическую экспертизу упразднения региональных ООПТ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Московская областная дума отменила обязательную государственную экспертизу пакета документов, обосновывающих упразднение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) областного значения. Соответствующий закон региональный парламент принял сразу в трех чтениях в четверг, передает корреспондент ТАСС.
"Проектом закона предлагается… исключить требование о том, что материалы комплексного экологического обследования об упразднении особо охраняемой природной территории областного значения подлежат государственной экологической экспертизе", — представил закон министр экологии Московской области Александр Коган.
По его словам, исключение этого требования позволит легче упразднить статус таких локальных памятников природы, например, как отдельно взятое дерево или валун. «Например, памятник природы областного значения, дуб возрастом 800 лет. Фотографии у нас есть», — Коган продемонстрировал фотографию дерева парламентариям. — Он засох достаточно давно. С учетом того, что дуб высох, мы предлагаем его устранить".
Согласно пояснительной записке, документ привел закон Московской области №96 «Об особо охраняемых природных территориях» от 2003 года в соответствие с федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Депутат Мособлдумы Александр Наумов в ходе обсуждения закона отметил, что федеральные нормы прямым текстом не отменяют экологическую экспертизу проекта по ликвидации областных ООПТ. Коган ответил, что федеральный закон тем не менее содержит закрытый список мероприятий, которые подлежат государственной экологической экспертизе, и упразднения региональных природных заказников в этом списке нет. Поправки не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, считают ее разработчики.
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