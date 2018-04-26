Журналист ТАСС получила благодарность главы государства за освещение экологических тем

Руководитель редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Екатерина Ефимова получила благодарственное письмо президента РФ за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации

Награду в среду в Москве вручал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

"Я считаю, что это общая награда ТАСС. Агентство регулярно освещает ключевые темы в экологической повестке страны: от раздельного сбора мусора и проблем мусорных полигонов до сохранения популяции леопардов и тигров и перехода крупных промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии", — сказала Екатерина Ефимова.

"Лично для меня, — рассказывает Екатерина, — экологическая журналистика началась еще в 2004–2005 годах, когда мне как журналисту информагентства доводилось писать о незаконной застройке водоохранной зоны Истринского водохранилища. Это были насыщенные дни. Население одного из поселков отказывалось признать решение Росприроднадзора, бульдозеры были пригнаны службой судебных приставов прямо к домам, из окон которых жители поливали представителей закона водой. Корреспонденты нашей редакции также пишут о самых острых проблемах в области охраны окружающей среды. Например, мы делали репортаж о том, как борется с угольной пылью крупнейший порт Находки : http://tass.ru/v-strane/4372825".

Поздравляем Екатерину Ефимову с заслуженной наградой!