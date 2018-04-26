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Журналист ТАСС получила благодарность главы государства за освещение экологических тем
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Журналист ТАСС получила благодарность главы государства за освещение экологических тем 

ТАСС 2 часа назад
Руководитель редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Екатерина Ефимова получила благодарственное письмо президента РФ за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации.
Награду в среду в Москве вручал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Я считаю, что это общая награда ТАСС. Агентство регулярно освещает ключевые темы в экологической повестке страны: от раздельного сбора мусора и проблем мусорных полигонов до сохранения популяции леопардов и тигров и перехода крупных промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии", — сказала Екатерина Ефимова.
"Лично для меня, — рассказывает Екатерина, — экологическая журналистика началась еще в 2004–2005 годах, когда мне как журналисту информагентства доводилось писать о незаконной застройке водоохранной зоны Истринского водохранилища. Это были насыщенные дни. Население одного из поселков отказывалось признать решение Росприроднадзора, бульдозеры были пригнаны службой судебных приставов прямо к домам, из окон которых жители поливали представителей закона водой. Корреспонденты нашей редакции также пишут о самых острых проблемах в области охраны окружающей среды. Например, мы делали репортаж о том, как борется с угольной пылью крупнейший порт Находки: http://tass.ru/v-strane/4372825".
Поздравляем Екатерину Ефимову с заслуженной наградой!
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