Химки утроили число мусоровозов из-за проблем с вывозом отходов

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Власти городского округа Химки Московской области утроили число мусоровозов, чтобы решить проблему вывоза отходов с территории муниципалитета. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ранее жители округа пожаловались в управляющие компании, что на контейнерных площадках начали скапливаться отходы, сообщили в пресс-службе. В администрации объяснили проблему закрытием полигонов для бытового мусора и стремительным сокращением мощностей на действующих свалках в Подмосковье. Теперь мусоровывозящие компании вынуждены перенастроить логистику и увеличить время работы машин.

"Для обеспечения своевременного вывоза сейчас в Химках в три раза увеличено количество мусоровывозящего транспорта. Призываю жителей разделять отходы на органику (пищевые и пр.) и неорганику (пластик, алюминий, стекло, бумага). Отсортированные на фракции и упакованные отходы транспортируются на дальнейшую переработку и не заполняют полигоны", — процитировали в пресс-службе главу городского округа Химки Дмитрия Волошина

Ранее сообщалось, что в столичном регионе (Москве и Подмосковье) образуется порядка 11,8 млн тонн бытовых отходов ежегодно, почти весь этот объем вывозится на мусорные полигоны Подмосковья, их осталось 15 в регионе. Однако легально они могут принимать около 4,6 млн тонн отходов в год.