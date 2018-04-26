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Химки утроили число мусоровозов из-за проблем с вывозом отходов
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Химки утроили число мусоровозов из-за проблем с вывозом отходов 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Власти городского округа Химки Московской области утроили число мусоровозов, чтобы решить проблему вывоза отходов с территории муниципалитета. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Ранее жители округа пожаловались в управляющие компании, что на контейнерных площадках начали скапливаться отходы, сообщили в пресс-службе. В администрации объяснили проблему закрытием полигонов для бытового мусора и стремительным сокращением мощностей на действующих свалках в Подмосковье. Теперь мусоровывозящие компании вынуждены перенастроить логистику и увеличить время работы машин.
"Для обеспечения своевременного вывоза сейчас в Химках в три раза увеличено количество мусоровывозящего транспорта. Призываю жителей разделять отходы на органику (пищевые и пр.) и неорганику (пластик, алюминий, стекло, бумага). Отсортированные на фракции и упакованные отходы транспортируются на дальнейшую переработку и не заполняют полигоны", — процитировали в пресс-службе главу городского округа Химки Дмитрия Волошина.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе (Москве и Подмосковье) образуется порядка 11,8 млн тонн бытовых отходов ежегодно, почти весь этот объем вывозится на мусорные полигоны Подмосковья, их осталось 15 в регионе. Однако легально они могут принимать около 4,6 млн тонн отходов в год.
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