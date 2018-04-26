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Едва не исчезнувшие олени-лиры теперь стали визитной карточкой Хайнаня
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Едва не исчезнувшие олени-лиры теперь стали визитной карточкой Хайнаня 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 25 апреля /Синьхуа/ — В XX веке обитающие в островной провинции Хайнань /Южный Китай/ олени-лиры находились на грани вымирания. Однако сейчас их популяция постепенно увеличивается и стабилизируется, эти редкие млекопитающие отныне стали одной из визитных карточек острова Хайнань.
На протяжении последних лет в заповедниках «Датянь» и «Банси» принимаются комплексные меры по охране оленей-лир, включая восстановление среды обитания, приручение и разведение в искусственных условиях. Хайнаньские олени-лиры — тропический вид оленей, обитающий только на острове Хайнань. В Китае он находится под государственной охраной первого уровня.
На данный момент в природном заповеднике «Датянь», расположенном в городском уезде Дунфан, насчитывается более 400 оленей-лир. Заповедник является не только центром по их изучению и охране, но и экотуристической образовательной базой. Фотографии Синьхуа
ИА Синьхуа: последние новости
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