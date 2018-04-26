За экологией проследят общественные инспекторы

Минприроды разработан законопроект, предусматривающий создание института общественных инспекторов, которые будут следить за экологией. Инициативу обсудили на Всероссийской конференции о роли общественных организаций в природоохранной деятельности.

Мнение россиян об экологической ситуации улучшилось

По словам главы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Щетинина, повышение эффективности государственной политики в сфере охраны окружающей среды, а также создание «зелёной экономики» невозможно без активного участия общественных экологических организаций. «Сегодня крайне важно привлекать институты развития гражданского общества к вопросам экологического просвещения и формирования экокультуры населения», — сказал сенатор.

В последние годы мнение россиян об экологической ситуации в стране изменилось в лучшую сторону. Так, 29 процентов граждан считают, что в последние годы экология в их городе улучшилась. Если в 2009 году только 39 процентов назвали экологию в своём населённом пункте в целом благополучной, то в 2018 году таких было уже 59 процентов. Гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов сообщил, что 20 процентов граждан говорят, что экологических проблем в их городе нет, 16 процентов жалуются на загрязнение воздуха, 11 процентов называют главной проблемой мусорные свалки и переработку мусора, 10 процентов опрошенных говорят, что мусор не убирают своевременно, а девять процентов жалуются на грязные реки и водоёмы.

При этом 29 процентов россиян считают, что ответственность за экологическую ситуацию несёт местная власть, 25 процентов — региональные власти, 20 процентов уверены, что за экологию должны отвечать местные жители, и только три процента возлагают ответственность на общественные организации.

За недостоверную экологическую информацию введут штраф

Органам законодательной и исполнительной власти нужна поддержка общественных организаций, тем более что сейчас формируется новое природоохранное законодательство, реализуется «мусорная реформа», создаётся нормативная база по развитию «зелёной экономики». На это обратил внимание член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков

Сенатор напомнил, что статья 42 Конституции даёт каждому право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и причинённого ей вреда. Но эта конституционная норма не очень эффективно работает. «В обществе низкий уровень экологической ответственности бизнеса и нет культуры добровольного раскрытия данных», — отметил Широков.

Если население по каким-то причинам не доверяет официальным данным и чиновникам, нужен институт общественных инспекторов, которые готовы оценить ситуацию и дать своё экспертное заключение.

Это приводит к потере интереса населения к экологическим проблемам и в то же время к отсутствию мотивации власти и предпринимателей к заботе об экологии. Чтобы решить эти проблемы, предлагается создать экспертные площадки для обсуждения экологических проблем и переговорные площадки для диалога граждан, власти и общественных организаций. Сенатор подчеркнул, что необходим общественный контроль за деятельностью органов госвласти, но нельзя допустить «вакханалии предположений и страхов».

Для этого в Совфеде разработан законопроект о штрафах за распространение недостоверной информации, в том числе в области экологии. Автор инициативы зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт предлагает внести поправки в КоАП, устанавливающие штрафы от 50 до 100 тысяч рублей для физических и юридических лиц, которые распространяют ложную информацию. Она пояснила, что идея ввести штрафы возникла из-за так называемого экологического экстремизма, когда, например, на митингах говорят о росте онкологических заболеваний из-за работы фабрики или когда «экологические» НКО создаются с политическими целями. Законопроект будет внесён в Госдуму в ближайшее время.

Общественные инспекторы будут волонтёрами

Тем временем в Минприроды разработали законопроект о создании института общественных инспекторов, которые станут посредниками между властью и обществом. Граждане не доверяют официальной информации об экологической ситуации в регионах и отдельных населённых пунктах, а общественные инспекторы могут проводить независимую экологическую экспертизу и доносить мнение общества до властных структур. В Совете Федерации поддерживают инициативу.

«У нас должны быть сертифицированные эксперты по экологии, — сказала «Парламентской газете» Ирина Гехт. — Если население по каким-то причинам не доверяет официальным данным и чиновникам, нужен институт общественных инспекторов, которые готовы оценить ситуацию и дать своё экспертное заключение».

Сенатор считает, что после введения института общественных инспекторов будет легче выстраивать общую стратегию и тактику решения тех или иных экологических проблем. Инспекторы обязательно должны быть высококвалифицированными и сертифицированными специалистами и обладать профильными данными. Но предполагается, что работать они будут на общественных началах. «Сейчас очень много экологического волонтёрства, появилось много людей, неравнодушных к проблемам экологии», — пояснила Ирина Гехт. Возможно, законопроект будет внесён на рассмотрение уже в весеннюю сессию. Пока что проходит экспертное обсуждение инициативы.