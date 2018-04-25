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На Ставрополье начнут перерабатывать ПЭТ-тару в 2018 году
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На Ставрополье начнут перерабатывать ПЭТ-тару в 2018 году 

АиФ Ставрополье 5 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Главы регионов СКФО подвели итоги Года экологии в Нальчике, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.
За год в регионах усовершенствовали систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, внедрили экологичные технологии и усилили охрану природных территорий. Эти меры дали свои результаты, но их недостаточно, чтобы сохранить свежий воздух и чистую воду для будущих поколений.
В 2018 году по-прежнему остро стоят вопросы, связанные с утилизацией мусора, состоянием водоёмов и ликвидацией уже принесённого экологии ущерба. Проблемы эти будут решаться как на государственном, так и на муниципальном уровне. Здоровая экологическая обстановка — не только залог здорового потомства, но и причина туристической привлекательности курортов Северного Кавказа.
Главной задачей на совещании назвали утилизацию и переработку отходов. Главы республик СКФО всерьёз задумываются об использовании вторсырья, а Ставропольский край подаёт им пример. Здесь находчивый региональный оператор производит тротуарную плитку из полимерных отходов, а с 2018 начнётся переработка ПЭТ-тары в полиэфирное волокно. За год можно будет получать до 3,6 тысяч тонн сырья, которое используется во множестве отраслей, от медицины до текстильной промышленности.
Напомнили собравшимся и о «зелёных лёгких» вокруг крупных городов. Высадкой лесов придётся заняться муниципальным либо региональным властям. Подобный проект уже был успешно реализован в Ставрополе: город постепенно присоединил несколько гектаров к окружающим его лесам и сделал эту территорию природоохранной зоной.
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