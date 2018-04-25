На Ставрополье начнут перерабатывать ПЭТ-тару в 2018 году

Главы регионов СКФО подвели итоги Года экологии в Нальчике , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.

За год в регионах усовершенствовали систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, внедрили экологичные технологии и усилили охрану природных территорий. Эти меры дали свои результаты, но их недостаточно, чтобы сохранить свежий воздух и чистую воду для будущих поколений.

В 2018 году по-прежнему остро стоят вопросы, связанные с утилизацией мусора, состоянием водоёмов и ликвидацией уже принесённого экологии ущерба. Проблемы эти будут решаться как на государственном, так и на муниципальном уровне. Здоровая экологическая обстановка — не только залог здорового потомства, но и причина туристической привлекательности курортов Северного Кавказа.

Главной задачей на совещании назвали утилизацию и переработку отходов. Главы республик СКФО всерьёз задумываются об использовании вторсырья, а Ставропольский край подаёт им пример. Здесь находчивый региональный оператор производит тротуарную плитку из полимерных отходов, а с 2018 начнётся переработка ПЭТ-тары в полиэфирное волокно. За год можно будет получать до 3,6 тысяч тонн сырья, которое используется во множестве отраслей, от медицины до текстильной промышленности.