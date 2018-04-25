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На Ставрополье построят линии переработки полимерных отходов на 9 тыс. тонн в год
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На Ставрополье построят линии переработки полимерных отходов на 9 тыс. тонн в год 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Новые проекты линий переработки полимерных отходов позволят Ставрополью утилизировать более 9 тыс. тонн пластика в год. Как сообщает пресс-служба губернатора края, об этом глава региона Владимир Владимиров заявил в среду в Нальчике, где состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, посвященное защите экологии региона.
"Индустрия утилизации и вторичного использования твердых коммунальных отходов (ТКО) развивается в Ставропольском крае. Одним из пилотных проектов является линия производства тротуарной плитки из полимерных отходов, мощность которой позволяет перерабатывать до 5,5 тыс. тонн сырья в год", — приводит пресс-служба слова Владимирова.
В числе других проектов губернатор отметил создание линии по переработке ПЭТ-тары на 3,6 тыс. тонн сырья ежегодно, которая должна заработать в этом году на базе предприятий регионального оператора. Отходы будут перерабатываться в полиэфирное волокно, которое применяется в различных отраслях от текстильной промышленности до медицины. «Мы ставим перед коммунальной отраслью задачу по увеличению объемов утилизации отходов и использования вторичного сырья», — сказал глава края.
Как пояснили в пресс-службе губернатора, система обращения с ТКО в крае включает один мусоросжигательный завод, а также 10 лицензированных полигонов размещения отходов, достаточных для потребностей края. В объекты, связанные с обращением, утилизацией и размещением ТКО, всего инвесторы вложили около 2,5 млрд рублей. С начала 2018 года в регионе приступил к работе первый из четырех региональных операторов в сфере обращения с ТКО. Еще два начнут деятельность во втором полугодии 2018 года, четвертый заработает в начале 2019 года.
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