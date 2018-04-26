Миронов: необходимо создать инфраструктуру раздельного сбора мусора 

«В докладе по Году экологии было отмечено, что для успешной реализации реформы обращения с отходами необходимо создание инфраструктуры раздельного сбора мусора и вовлечение отходов во вторичной оборот. Только так мы сможем добиться уменьшения образования отходов», — цитирует эксперта пресс-служба ОНФ.
По его словам, система залоговой стоимости поможет развитию раздельного сбора отходов по всей России. «Человек должен иметь возможность получить деньги за тару или упаковку, которая ему после использования продукта уже не нужна. Еще одним важным шагом к развитию раздельного сбора отходов является отмена НДФЛ для граждан за сдачу макулатуры. Закон уже принят в первом чтении, и мы надеемся, что он будет отменен уже в этом году», — подчеркнул Миронов.