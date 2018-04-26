Миронов: необходимо создать инфраструктуру раздельного сбора мусора

«В докладе по Году экологии было отмечено, что для успешной реализации реформы обращения с отходами необходимо создание инфраструктуры раздельного сбора мусора и вовлечение отходов во вторичной оборот. Только так мы сможем добиться уменьшения образования отходов», — цитирует эксперта пресс-служба ОНФ.