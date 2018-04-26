Ещё
Миронов: необходимо создать инфраструктуру раздельного сбора мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миронов: необходимо создать инфраструктуру раздельного сбора мусора 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«В докладе по Году экологии было отмечено, что для успешной реализации реформы обращения с отходами необходимо создание инфраструктуры раздельного сбора мусора и вовлечение отходов во вторичной оборот. Только так мы сможем добиться уменьшения образования отходов», — цитирует эксперта пресс-служба ОНФ.
По его словам, система залоговой стоимости поможет развитию раздельного сбора отходов по всей России. «Человек должен иметь возможность получить деньги за тару или упаковку, которая ему после использования продукта уже не нужна. Еще одним важным шагом к развитию раздельного сбора отходов является отмена НДФЛ для граждан за сдачу макулатуры. Закон уже принят в первом чтении, и мы надеемся, что он будет отменен уже в этом году», — подчеркнул Миронов.
РИА Новости: последние новости
Акция "Чистый берег" пройдет в Московской области "День посадки леса" проведут в Тюменской области Памятник природы в Подмосковье нанесен на кадастровую карту
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…265
Макаревич снова оскорбил россиян618
Умерла звезда сериала «Сваты»54
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море134
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение