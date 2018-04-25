Названа самая грязная река Самарской области

Вода 11 наиболее крупных рек региона характеризовалась как грязная, и одной реки — Чапаевки, как очень грязная. За 2017 год было зафиксировано 27 случаев высокого загрязнения, из них 23 были в Чапаевке, а также семь случаев экстремально высокого загрязнения. Все они были зафиксированы в той же Чапаевке, она была загрязнена пестицидами.

"На протяжении ряда лет характерными загрязняющими веществами рек и водохранилищ являются трудноокисляемые органические вещества, — рассказала Наталья Евсеева. — В отдельные периоды характерными загрязняющими веществами являются фенолы, соединения меди, марганца, и в последние годы в Куйбышевском водохранилище это соединения кадмия".