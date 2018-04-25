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В Самаре в 2018 году зафиксировали девять случаев превышения концентраций вредных веществ
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В Самаре в 2018 году зафиксировали девять случаев превышения концентраций вредных веществ 

Волга Ньюс 2 часа назад
В Новокуйбышевске было зафиксировано 39 случаев превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций, в том числе по сероводороду, фенолу, диоксиду серы и ксилолу. В Тольятти зафиксировали девять случаев превышения, в том числе по аммиаку и формальдегиду.
"Сейчас в Самаре в основном во всех районах отмечается превышение содержания среднесуточных концентраций по формальдегиду, — рассказала Наталья Евсеева. — В Кировском районе это 1,3 ПДК, в Железнодорожном районе — 1,1 ПДК, в Куйбышевском — 1,3 ПДК, в Ленинском и Октябрьском — 1,4 ПДК, в Промышленном — 1,2 ПДК, в Самарском — 1,1 ПДК. В Советском районе превышений не зафиксировано".
За 2017 год в регионе было зафиксировано 265 случаев превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций. Из них 95 в Новокуйбышевске, 86 — в Самаре, 35 — в Тольятти, 27 — в Сызрани, 15 — в Чапаевске, пять в Жигулевске и два в Похвистнево.
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