Число экологических преступлений в Псковской области снизилось за год более чем в 1,5 раза

ПСКОВ , 25 апреля. / ТАСС /. Число преступлений в сфере экологии снизилось в Псковской области за 2017 год более чем в 1,5 раза до 111 случаев, тогда как в 2016 году было зафиксировано 186 экологических преступлений. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Юрий Зайцев.

"В 2016 году экологических преступлений в Псковской области было 186. В 2017 году зарегистрировано 111 экологических преступлений", — сказал он.

Зайцев пояснил, что положительную динамику достигли «в результате повышения эффективности и скоординированности действий органов и субъектов профилактики правонарушений» региона.

В целях реализации закона «Об охране окружающей природной среды» в марте в Псковской области запустили комбинат по переработке пластика полного цикла, основная задача которого — увеличить глубину переработки использованного пластика, сократив таким образом загрязнение окружающей среды. Также в Великолукском районе начал работу крупнейший на Северо-Западе завод по переработке биоотходов мощностью 150 т в сутки.