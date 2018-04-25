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Число экологических преступлений в Псковской области снизилось за год более чем в 1,5 раза
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Число экологических преступлений в Псковской области снизилось за год более чем в 1,5 раза 

ТАСС 16 минут назад
ПСКОВ, 25 апреля. /ТАСС/. Число преступлений в сфере экологии снизилось в Псковской области за 2017 год более чем в 1,5 раза до 111 случаев, тогда как в 2016 году было зафиксировано 186 экологических преступлений. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Юрий Зайцев.
"В 2016 году экологических преступлений в Псковской области было 186. В 2017 году зарегистрировано 111 экологических преступлений", — сказал он.
Зайцев пояснил, что положительную динамику достигли «в результате повышения эффективности и скоординированности действий органов и субъектов профилактики правонарушений» региона.
В целях реализации закона «Об охране окружающей природной среды» в марте в Псковской области запустили комбинат по переработке пластика полного цикла, основная задача которого — увеличить глубину переработки использованного пластика, сократив таким образом загрязнение окружающей среды. Также в Великолукском районе начал работу крупнейший на Северо-Западе завод по переработке биоотходов мощностью 150 т в сутки.
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