Воронежские волонтеры посадят молодые деревья в Кожевенном кордоне

28 апреля в Кожевенном кордоне под Воронежем пройдет акция «Здоровый лес» — там будут высаживать сеянцы сосны и березы.

В 2010 году выгорела часть лета Кожевенного кордона. Теперь на месте горельника появятся молодые деревья.

Присоединиться к волонтерам могут все желающие. Инструкция по посадке леса размещена в группе проекта в соцсети.

Сбор участников — возле главного корпуса ВГЛТУ имени Морозова на улице Тимирязева, 8. Отъезд — в 9.00. Организаторы просят позаботиться о теплой одежде, удобной обуви и термосе с чаем.