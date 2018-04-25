Воронежские волонтеры посадят молодые деревья в Кожевенном кордоне 

28 апреля в Кожевенном кордоне под Воронежем пройдет акция «Здоровый лес» — там будут высаживать сеянцы сосны и березы.
В 2010 году выгорела часть лета Кожевенного кордона. Теперь на месте горельника появятся молодые деревья.
Присоединиться к волонтерам могут все желающие. Инструкция по посадке леса размещена в группе проекта в соцсети.
Сбор участников — возле главного корпуса ВГЛТУ имени Морозова на улице Тимирязева, 8. Отъезд — в 9.00. Организаторы просят позаботиться о теплой одежде, удобной обуви и термосе с чаем.
Проект «Здоровый лес» организуется с сентября 2015 года. Его цель — уменьшение количества несанкционированных свалок в лесах Воронежской области путем проведения акций по сбору мусора, посадок леса, различных конкурсов и фестивалей экологической направленности, уроков для детей школьного возраста.