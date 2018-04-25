В области доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта составляет 60%

Об этом рассказала начальник отдела информации Центра мониторинга окружающей среды ФБГУ «Приволжское УГМС» Наталья Евсеева.

По состоянию на 1 января 2017 г., в Самарской области было зарегистрировано более 1,1 млн автомобилей и автобусов. Таким образом, каждый третий житель губернии имел в собственности автомобиль.

"Ежегодный прирост парка автотранспортных средств создает возрастающую нагрузку на окружающую среду, — сообщила Наталья Евсеева. — В первую очередь, это выброс в атмосферу отработанных газов, автоотходы, утечки, испарения технологических жидкостей. В Самарской области доля выбросов от автотранспорта составляет 60% от всех загрязнений. И транспорт — это единственная позиция, по которой выбросы из года в год растут".

Также она отметила, что серьезным источником загрязнения являются свалки. Как пояснила Наталья Евсеева, в мусоре проходят процессы с участием анаэробных бактерий, в результате чего образуются токсические газы. При возгорании отходов, размещенных на незаконных свалках, в атмосферу попадают ядовитые токсичные вещества.

"Кроме того, в сезон субботников люди жгут мусор, хотя это запрещено законом, — говорит Наталья Евсеева. — Массовое сжигание листвы приводит к такому загрязнению атмосферы, которое сравнимо с мощными промышленными выбросами".