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Во Владивостоке достроили новую «зеленую» ТЭЦ
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Во Владивостоке достроили новую «зеленую» ТЭЦ 

Мир24 2 часа назад
Во Владивостоке завершилось строительство новой теплоэлектростанции «Восточная», которая будет работать на экологически чистом природном газе, сообщает телеканал «ТВ Центр».
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