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Как будет расширяться заказник «Русский лес»?
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Как будет расширяться заказник «Русский лес»? 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как нам сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, эта информация соответствует действительности. Расширение государственного природного заказника краевого значения «Русский лес» планируется за счет лесных участков, которые все еще находятся в аренде, но по истечении срока арендные соглашения продлеваться не будут.
«Кроме того, заказник расширится за счёт земель, незаконно предоставленных для жилищного строительства, — рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов. — В целом площадь «Русского леса» увеличится более чем на 20 гектаров. Дополнительные участки помогут сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие заказника, ведь здесь будет ограничена любая деятельность, из-за которой может снизиться экологическая ценность территории или которая может причинить вред флоре и фауне заказника.
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