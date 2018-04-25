Школьники Югры создадут единую карту с «зелеными» эмблемами

В раках окружного экологического марафона «Моя Югра — моя планета!» воспитанники и ученики образовательных учреждений округа создают единую карту с «зелеными» эмблемами.

Как сообщает пресс-служба регионального молодежного центра, акция пройдет по всем городам округа и финиширует в Ханты-Мансийске 1 июня во Всемирный День защиты детей.

За время проведения марафона школьники примут участие в экологических мастер-классах, интеллектуальных играх и семинарах, ребята должны придумать и защитить экологические проекты, провести субботники и акции по озеленению территорий.

За дополнительной информацией обращаться по тел. : 8 (34668) 46057, электронный адрес: rosich_hmao_086@mail.ru, контактное лицо — Зирченко Сергей Владимирович.