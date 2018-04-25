Людмила Шабуева: «Нам не отказывают в том, чтобы посмотреть, какой мусор везут из Москвы»

Известный ярославский журналист и член Ярославской Общественной палаты Людмила Шабуева рассказала о том, как будет организован общественный контроль негативного влияния ввоза московского мусора на полигон «Скоково».

— Самое интересное — понять, какие вредные вещества содержаться в воде, в грунте, насколько это всё влияет на окружающую среду и экологию. Для этого мы взяли пробы воды и концентрата от этого мусора, и воды, которая течет ручьем рядом с полигоном и впадает в реку Нора, — рассказала Людмила Шабуева. — Мы хотим всё измерить, посмотреть, есть ли во всех этих пробах вредные и опасные примеси. А через полгода мы возьмем все эти пробы еще раз для того, чтобы понять, насколько изменилась ситуация в связи с тем, что на полигон ввозится дополнительно еще и московский мусор.

Людмила Шабуева сообщила, что во время сегодняшней работы экспертной группы по мониторингу экологической безопасности на полигоне «Скоково», она попросила открыть один из контейнеров, показать его содержимое, чтобы убедиться в том, что из Москвы в нашу область везут именно бытовой мусор.

— Хорошо, что нас слушают, нам идут навстречу, нам не отказывают ни в пробах, чтобы мы их здесь взяли, ни в том, чтобы мы посмотрели, какой завозят мусор, ни в том, чтобы мы посмотрели своими глазами, как работает весовой контроль, — отметила Людмила Шабуева. — Очень важно, что привлекли общественников, которые имеют возможность сейчас это контролировать, и собрали хорошую экспертную группу, в которую входят специалисты высокого уровня с соответствующим образованием.