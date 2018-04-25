Гигантская свалка всего за год выросла рядом с Третьей Продольной в Волгограде

Дзержинском районе Волгограда горожане набрели на гигантскую свалку, которая всего за год выросла рядом с Третьей Продольной магистралью. Строительный мусор, гнилые овощи и другие отходы скопились в городском лесу недалеко от «Соснового бора». Сделанные с высоты фотографии поражают масштабом экологического бедствия. — В Волгограде много таких мест, где есть так называемые городские леса. Это, как принято говорить, «легкие» города, которые очищают в нем воздух. И вот один из таких лесов, расположенный вдоль Третьей Продольной магистрали в Дзержинском районе, зарос несанкционированной свалкой, — рассказал V1.ru волгоградский активист Алексей Ульянов . — Прямо между деревьев в эти дни можно наблюдать около 100 кубических метров мусора, если не больше. И, судя по всему, за состоянием леса никто не следит, хотя в городе есть ответственная за это организация.

По словам Алексея Ульянова, в лес недалеко от базы отдыха «Сосновый бор» свозят самые разные отходы. — Вчера я подъехал к свалке и снял несколько фотографий с высоты. По снимкам можно оценить ее масштаб. То, что удалось рассмотреть, — это строительный мусор и гниющие овощи. Но, судя по запаху, не исключено, что туда свозят еще и какие-то биологические отходы. В ближайшее время мы проведем детальное исследование свалки и вместе с надзорными органами будем разбираться в ее происхождении.

Волгоградец утверждает, что свалка в Дзержинском районе разрослась всего за год. В прошлом году лес был еще чистым.