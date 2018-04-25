Есть у экологии начало, нет у экологии конца. На Ямале продолжатся мероприятия прошлого года

Губернатор Ямала принял решение проводить Год экологии в арктическом регионе ежегодно.

Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк на пресс-конференции. Он рассказал, что предыдущий Год экологии Ямал отработал очень хорошо, и в рамках Российской Федерации его участие было отмечено Минприроды . «Мы и реки чистили, и накопленным экологическим ущербом занимались, и в рамках основной надзорной деятельности многое было сделано, — отметил Александр Гаврилюк. — Поэтому решение, принятое губернатором — это очень логичное продолжение мероприятий».

Первый заместитель директора департамента сообщил, что уже готовится информация об оценке экологической ситуации на 2018 год, в рамках государственного доклада о состоянии окружающей среды. Сегодня цифры свидетельствуют о том, что экологическая обстановка на территории округа остаётся стабильной, она подтверждается данными регионального экологического мониторинга. По объёмам образования отходов округ находится примерно на одной планке — 900 тысяч тонн в год. Качественное изменение ситуации с отходами в том, что, несмотря на нахождение их объёма примерно на одном уровне, изменяются подходы хозяйствующих субъектов. Всё больше мусора вовлекается во вторичную переработку, и объём отходов, подлежащих захоронению, сокращается.

Ситуация с выбросами в атмосферный воздух, по словам Александра Гаврилюка, также находится примерно на одном и том же уровне — около 800 тонн выбросов в год. И здесь предприятия аналогично включились в работу по нормированию. Впереди у Ямала, как и у всей страны, переход на применение хозяйствующими субъектами автоматических систем контроля за вывозами, внедрение научных доступных технологий. Многие предприятия на территории округа этим уже занимаются, появляются новые объекты, в том числе, энергетического хозяйства, с актуальными технологиями, снижающими негативное воздействие на атмосферный воздух.

Из мероприятий прошлого года Александр Гаврилюк отметил и работу, проводимую по всей стране, по поручению президента РФ. Это постановка объектов негативного воздействия на учёт. Это нужно для того, чтобы государство очень чётко представляло перечень игроков, которые негативно воздействуют на окружающую среду и должны находиться под пристальным «оком». С прошлого года в округе поставлено на учёт около полутора тысяч таких объектов, это порядка 750 объектов первой и второй категории, подлежащих федеральному экологическому контролю и столько же — региональному надзору, с которыми продолжится работа.

В этом году внедряется в действие интересное направление, указанное новшествами законодательства — ориентированный подход. Снижается уровень и количество «физических» проверок хозяйствующих субъектов, с ними начнут работать дистанционно. «В этом году более 300 плановых проверок должны были пройти на конкретных предприятиях, — пояснил Александр Гаврилюк. — То есть, мы должны были прийти на конкретный хозяйствующий субъект и проверить его на определенные требования, установленные законодательством. После категорирования у нас в разы сократилось количество таких проверок, мы сегодня работаем дистанционно. Посыл государства — к развитию этого направления. Мы более настроились на работу по обращениям граждан, по сигналам, поступающим от общественных организаций, когда есть факты негативного воздействия, загрязнений, отрабатываем их точечно». В связи с этим Александр Гаврилюк сообщил, что «горячая линия» департамента расширила свой формат, будут приниматься звонки, в том числе по загрязнениям окружающей среды.

Также, по его словам, в этом году хороший импульс будет придан работе по ликвидации накопленного экологического ущерба. В рамках программных мероприятий запланирована полномасштабная работа на полуострове Ямал. Исследованию подлежат около 20 объектов, оставшихся ещё с советского периода. Необходимо получить материалы, которые позволят округу дополнительно заявиться в министерство природных ресурсов для постановки объектов накопленного экологического вреда на учёт для планирования дальнейших работ по их ликвидации. Минприроды направило во все субъекты РФ конкретные формы для упорядочения процесса постановки таких объектов на учёт, Ямал заявил 12 объектов. Как только эти объекты появятся в реестре, будет планироваться работу по их ликвидации. Это, в том числе, затонувшие суда и брошенный посёлок Полярный.