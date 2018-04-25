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В Ленинском районе демонтировали загрязнявший воздух асфальтовый завод
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В Ленинском районе демонтировали загрязнявший воздух асфальтовый завод 

Вести Подмосковья 15 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Предприятие, эксплуатирующее установку по производству асфальта, оштрафовали на 180 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.
Уточняется, что жители деревни Боброво Ленинского района обратились в Минэкологии. Инспекторы ведомства провели проверку деятельности компании «Грузовая автомобильная компания». В ходе проверки выяснилось, что предприятие эксплуатировало установку по производству асфальта, длительное время загрязнявшую воздух выбросами. У предприятия отсутствовали документы, регламентирующие выбросы.
Компанию оштрафовали на 180 тысяч рублей за загрязнение атмосферы, после чего фирма демонтировала установку по собственной инициативе.
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