В Ленинском районе демонтировали загрязнявший воздух асфальтовый завод

Предприятие, эксплуатирующее установку по производству асфальта, оштрафовали на 180 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

Уточняется, что жители деревни Боброво Ленинского района обратились в Минэкологии. Инспекторы ведомства провели проверку деятельности компании «Грузовая автомобильная компания». В ходе проверки выяснилось, что предприятие эксплуатировало установку по производству асфальта, длительное время загрязнявшую воздух выбросами. У предприятия отсутствовали документы, регламентирующие выбросы.

Компанию оштрафовали на 180 тысяч рублей за загрязнение атмосферы, после чего фирма демонтировала установку по собственной инициативе.