В Ленинском районе демонтировали асфальтовое производство после вмешательства Минэкологии

После демонтажа асфальтового завода экологическая ситуация в деревне Боброво Ленинского района Подмосковья улучшилась, установку демонтировали после наложения крупного штрафа на фирму-владельца, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

После обращения местных жителей деревни Боброво Ленинского района инспекторы эконадзора провели административное расследование, в ходе которого установили, что в ходе пусконаладочных работ с установки по производству асфальта производились залповые выбросы загрязняющих веществ. При этом у ООО «Грузовая автомобильная компания», которое эксплуатировало оборудование, отсутствовали документы, регламентирующие выбросы.