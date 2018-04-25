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В Ленинском районе демонтировали асфальтовое производство после вмешательства Минэкологии
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В Ленинском районе демонтировали асфальтовое производство после вмешательства Минэкологии 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
После демонтажа асфальтового завода экологическая ситуация в деревне Боброво Ленинского района Подмосковья улучшилась, установку демонтировали после наложения крупного штрафа на фирму-владельца, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
После обращения местных жителей деревни Боброво Ленинского района инспекторы эконадзора провели административное расследование, в ходе которого установили, что в ходе пусконаладочных работ с установки по производству асфальта производились залповые выбросы загрязняющих веществ. При этом у ООО «Грузовая автомобильная компания», которое эксплуатировало оборудование, отсутствовали документы, регламентирующие выбросы.
«Минэкологии обратилось в Видновский городской суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности. Решением суда ООО было оштрафовано на 180 тысяч рублей, после чего по собственной инициативе демонтировало установку по производству асфальта, длительное время загрязнявшую воздух выбросами», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
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