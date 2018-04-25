Эко‐марафон «Сдай макулатуру ‐ спаси дерево!» стартовал в Подмосковье 

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева встретилась с победителями премии «Наше Подмосковье», реализующими проекты на тему экологии на территории Подмосковья и с активистами экологических движений региона. В рабочей встрече принял участие министр экологии и природопользования области Александр Коган.
В ходе встречи обсудили раздельный сбор мусора. Собравшиеся рассказали о ходе подготовки к эко-марафону
«Сдай макулатуру — спаси дерево!».
Гражданское общество Подмосковья, общественные палаты, волонтеры, молодежь — все понимают, насколько важен раздельный сбор мусора в системе утилизации отходов и его внедрение во всей Московской области. Все они активно включились в эту историю и проводят образовательные экологические акции для населения в своих городах. 14 апреля общественники провели акцию «Я готов разделять мусор» в Серпухове, Клину, Коломне, Волоколамске, Дмитрове,
Сергиевом-Посаде, Шатуре и Рузе. Сегодня во всей Московской области стартовал
эко-марафон
переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево!», организованный волонтерами
— Ирина Плещева.
Эко-марафон
направлен на предотвращение попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот, формирование экологической культуры у жителей Московской области, экологическое просвещение и информирование населения.
Организаторами
эко-марафона
переработки «Сдай макулатуру — спаси дерево!» являются волонтеры проекта «Всероссийский
эко-марафон
переработка „Сдай макулатуру — спаси дерево!“ при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
К участию в эко-марафоне
приглашаются все желающие жители Московской области, волонтеры, юнармейцы, члены молодежного парламента, общественных палат, молодежь.
Эко-марафон
проводится в несколько этапов: до 10 мая принимаются заявки на участие от муниципальных образований, с 15 мая по 15 июня — централизованный вывоз макулатуры в соответствии со сформированным графиком,
18—21 июня
— определение победителей. 22 июня в Доме правительства Московской области состоится награждение победителей
эко-марафона
переработки „Сдай макулатуру — спаси дерево!“.