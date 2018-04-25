Эко‐марафон «Сдай макулатуру ‐ спаси дерево!» стартовал в Подмосковье

В ходе встречи обсудили раздельный сбор мусора. Собравшиеся рассказали о ходе подготовки к эко-марафону

«Сдай макулатуру — спаси дерево!».

Волоколамске, Дмитрове, Гражданское общество Подмосковья, общественные палаты, волонтеры, молодежь — все понимают, насколько важен раздельный сбор мусора в системе утилизации отходов и его внедрение во всей Московской области. Все они активно включились в эту историю и проводят образовательные экологические акции для населения в своих городах. 14 апреля общественники провели акцию «Я готов разделять мусор» в Серпухове , Клину, Коломне

Сергиевом-Посаде, Шатуре и Рузе. Сегодня во всей Московской области стартовал

эко-марафон

переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево!», организованный волонтерами

— Ирина Плещева.

Эко-марафон

направлен на предотвращение попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот, формирование экологической культуры у жителей Московской области, экологическое просвещение и информирование населения.

Организаторами

эко-марафона

переработки «Сдай макулатуру — спаси дерево!» являются волонтеры проекта «Всероссийский

эко-марафон

переработка „Сдай макулатуру — спаси дерево!“ при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

К участию в эко-марафоне

приглашаются все желающие жители Московской области, волонтеры, юнармейцы, члены молодежного парламента, общественных палат, молодежь.

Эко-марафон

проводится в несколько этапов: до 10 мая принимаются заявки на участие от муниципальных образований, с 15 мая по 15 июня — централизованный вывоз макулатуры в соответствии со сформированным графиком,

18—21 июня

— определение победителей. 22 июня в Доме правительства Московской области состоится награждение победителей

эко-марафона

переработки „Сдай макулатуру — спаси дерево!“.