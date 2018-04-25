4 тысячи компаний освободят от проверок местных экологов

По словам главы кабмина, в настоящее время определен круг предприятий, подпадающих как под федеральный, так и под региональный экологический надзор. Такое дублирование полномочий госорганов Медведев назвал обременительным для бизнеса и в целом неэффективным.

Планируется предусмотреть в законе запрет такого задваивания административной нагрузки. Если предприятие в рамках своей деятельности использует хотя бы один объект, подпадающий под федеральный контроль, остальные объекты компании будут подлежать только этому виду надзора.