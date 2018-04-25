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4 тысячи компаний освободят от проверок местных экологов
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4 тысячи компаний освободят от проверок местных экологов 

Время бухгалтера 1 час назад
Дмитрий Медведев по итогам заседания Правительства РФ 19 апреля распорядился внести в Госдуму проект изменений в закон «Об охране окружающей среды».
По словам главы кабмина, в настоящее время определен круг предприятий, подпадающих как под федеральный, так и под региональный экологический надзор. Такое дублирование полномочий госорганов Медведев назвал обременительным для бизнеса и в целом неэффективным.
Планируется предусмотреть в законе запрет такого задваивания административной нагрузки. Если предприятие в рамках своей деятельности использует хотя бы один объект, подпадающий под федеральный контроль, остальные объекты компании будут подлежать только этому виду надзора.
Пресс-служба Минприроды заявила, что Росприроднадзор на стадии госрегистрации насчитал 4 тысячи юрлиц, для которых проверки природоохранных требований со стороны местных инспекторов в связи с поправками должны прекратиться.
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