Дышите мельче. Действительно ли Братск самый грязный город России?

Что предложили заводам?

Некоторые СМИ решили, что раз Братск идёт первым в списке, значит он самый грязный город в стране. На деле вряд ли воздух северной столицы Иркутской области более загрязнён, чем атмосфера Красноярска или Магнитогорска, которые тоже есть в перечне, просто президент называл населённые пункты по алфавиту. Впрочем, это не означает, что экологической проблемы в промышленном Братске, жители которого написали уже не одну жалобу на выбросы, нет. Есть, и ещё какая. Борьбу за чистый воздух братчане ведут давно, в нынешнем апреле появилась надежда, что ситуация всё-таки изменится, правда — не в этом году.

Президент отметил, что с 2019 года в России заработает новая система экологического регулирования. Как уточнил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской , 300 предприятий России с самым высоким экологическим риском, дающие стране более 60% всех сбросов и выбросов, начнут переходить на так называемые наилучшие доступные технологии (НДТ), которые должны снизить долю загрязнения. Эти предприятия находятся как раз в тех промышленных центрах, которые назвал президент, в том числе в Братске. Также министр заметил, что компании, которые будут внедрять НДТ, получат льготы: им скорректируют плату за выбросы. Это можно назвать «пряником». А с 1 января 2020 года, наоборот, заводам покажут «кнут»: ставку за сверхнормативные сбросы и выбросы увеличат, притом сразу в 4 раза. Более того, с 2021 года на экологичные технологии должны перейти все предприятия с России с высокой категорией риска для окружающей среды.

Сколько стоит чистота?

«Мероприятия новой госпрограммы, о которой говорил президент, станут логическим продолжением действующей комплексной программы «Охрана окружающей среды в Братске», которая действует с 2016 года. Она включает в себя модернизацию производства, озеленение города, лечение и организацию отдыха для детей, а также экологическое образование населения. Ежегодно на это выделяем большие суммы. Так, в 2017 году на мероприятия по охране окружающей среды выделили 1,908 млрд руб. Большую часть этих средств направили на техническую модернизацию производства и снижение вредных выбросов в атмосферу», — рассказал корреспонденту « АиФ в ВС» мэр Братска Сергей Серебренников

По его словам, в результате валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 9 тыс. тонн, сбросы в водоёмы — на 8 тыс. тонн. Почувствовали ли эти изменения братчане, неясно, пока они также продолжают жаловаться в соцсетях на заводы «без фильтров».

Ещё в начале этого года «АиФ в ВС» писал со ссылкой на начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азата Насырова, что, по итогам 11 месяцев прошлого года, средняя концентрация некоторых опасных веществ, например бензапирена, диоксида азота, формальдегида, в братском воздухе действительно снизилась. Однако по концентрации двух последних веществ Братск продолжает быть лидером в Иркутской области. Так, максимальное содержание диоксида азота в воздухе города в пять раз превышает предельно допустимые значения. Здесь, кстати, Братск не одинок — в атмосфере Иркутска концентрация диоксида азота тоже зашкаливает. В целом, по выводам Насырова, самым грязным воздухом в Иркутской области дышат жители Братска, Иркутска и Зимы.

Комментарий

Жительница Братска Елена Кутергина:

«Последние 2-3 года выбросов в атмосферу становится меньше: об этом говорят и официальные данные природоохранных ве­домств и сами братчане это чувст­вуют. Неприятный запах стал ощу­щаться в воздухе гораздо реже, хотя нельзя сказать, что его нет совсем. Некоторые считают, что изменения после заявления пре­зидента будут только на бумаге, я бы поспорила. При этом отмечу, что я считаю себя экологическим активистом и даже «бузотёром».