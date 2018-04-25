Минприроды сообщило, когда в России внедрят раздельный сбор мусора

Он добавил, что законодательная база в России для этого готова. По его мнению, этот срок небольшой. Для сравнения он привел в пример опыт Германии , которая потратила почти 20 лет на то, чтобы стать одним из передовых государств по переработке отходов. Россия же находится только в начале этого пути.

Одна из самых развитых по части переработки отходов стран — Германия — шла к этому 20 лет. Мы же этот путь только начали, но планируем наладить систему сбора раздельного мусора быстрее — за 5-10 лет — Сергей Донской.

Кроме того, скорость накопления мусора в разных городах разная. В большинстве районов нужно создавать соответствующую инфраструктуру, а на это уйдет время.

Поскольку в регионах разная ситуация и по объему образования отходов, и по готовности инфраструктуры, переход к разделению мусора будет происходить с разной скоростью

— Сергей Донской.

В ближайшее время в России планируют запустить систему залоговой стоимости, которая подразумевает выплату денег за сдачу пластиковых упаковок и тар.