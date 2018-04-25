Минприроды сообщило, когда в России внедрят раздельный сбор мусора 

Практика раздельного сбора мусора будет внедрена в России на постоянной основе через 10 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Минприроды РФ Сергея Донского.
Он добавил, что законодательная база в России для этого готова. По его мнению, этот срок небольшой. Для сравнения он привел в пример опыт Германии, которая потратила почти 20 лет на то, чтобы стать одним из передовых государств по переработке отходов. Россия же находится только в начале этого пути.
Одна из самых развитых по части переработки отходов стран — Германия — шла к этому 20 лет. Мы же этот путь только начали, но планируем наладить систему сбора раздельного мусора быстрее — за 5-10 лет — Сергей Донской.
Кроме того, скорость накопления мусора в разных городах разная. В большинстве районов нужно создавать соответствующую инфраструктуру, а на это уйдет время.
Поскольку в регионах разная ситуация и по объему образования отходов, и по готовности инфраструктуры, переход к разделению мусора будет происходить с разной скоростью
— Сергей Донской.
В ближайшее время в России планируют запустить систему залоговой стоимости, которая подразумевает выплату денег за сдачу пластиковых упаковок и тар.
Группа «РТ‐Инвест», входящая в государственную корпорацию «Ростех», выиграла тендер на статус регионального оператора по обращению с отходами в Московской области. Он приступит к работам с 1 января 2019 года сразу в трех зонах — Рузской, Каширской и Сергиево-Посадской. В проект за два года планируется инвестировать свыше 10 миллиардов рублей.