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В районе Ясенево работает проект по раздельному сбору мусора
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В районе Ясенево работает проект по раздельному сбору мусора 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
В прошлом году в Ясеневе начал работать проект по раздельному сбору мусора. В управе районе подведены его первые итоги.
Глава управы района Ясенево В. М. Толчеев рассказал, что в 2017 году в рамках программы комплексного благоустройства на территории района Ясенево успешно выполнены работы по обустройству 32 площадок для раздельного сбора мусора. Установленные площадки пользуются большой популярностью среди населения района Ясенево.
Услуги по сбору, транспортировке, размещению и захоронению твердых бытовых отходов (в том числе и раздельного) на территории района Ясенево осуществляет мусоровывозящая организация ООО «МКМ-Логистика».
В свою очередь, специализированная организация ООО «МКМ-Логистика» производит вывоз определенных видов вторсырья. Дворниками ГБУ «Жилищник района Ясенево» в оперативном порядке осуществляется сортировка фракций для раздельного сбора отходов от бытового мусора. После сортировки раздельные отходы вывозятся ООО «МКМ Логистика».
Фото: mir-expo.com
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