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Ввод раздельного сбора мусора в Ростовской области увеличит тариф на его вывоз
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Ввод раздельного сбора мусора в Ростовской области увеличит тариф на его вывоз 

Деловое сообщество 4 часа назад
С 1 января 2019 г. в Ростовской области начнет действовать программа по раздельному сбору мусора. В рамках первого этапа отходы нужно будет делить на пищевые и непищевые отходы. Тем не менее, данная мера увеличит тариф на вывоз и утилизацию отходов в регионе, считает заместитель донского министра ЖКХ Ирина Ялтырева. В Ростовской области будет построено восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК), у каждого из которых будет свой тариф в своей зоне ответственности. Ирина Ялтырева отметила, что от роста тарифов нельзя будет уйти, зато, по ее словам, на улицах станет чище. Точный размер новой суммы станет известен во второй половине 2018 года. Отметим, что спустя еще год, с 2020 года, начнет работу второй этап программы раздельного сбора мусора: будет производиться сортировка непищевых твердых отходов по разным категориям, каждому из которых будет соответствовать контейнер своего цвета. Несортированные отходы нужно будет выбрасывать в серый, отходы для утилизации — в желтый, бумагу — в синий, пластик — в оранжевый, стекло — в зелёный, а пищевые отходы — в чёрный. Электронику, ртутьсодержащие отходы, батарейки будут собираться отдельно.
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